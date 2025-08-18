妊娠中の健康管理で気をつけたい「妊娠糖尿病」。じつは、誰でもなる可能性がありますが、特にリスクが高い人には共通の特徴があります。体質や生活習慣家族歴など、発症しやすいタイプを知っておくことで、早めの対策が可能になります。ゆめが丘内科･糖尿病甲状腺クリニックの原先生に聞きました。 監修医師：原 洋史（ゆめが丘内科・糖尿病甲状腺クリニック） 横浜市立大学医学部医学科卒業。藤沢市民病院初期臨床研修