18日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数958、値下がり銘柄数419と、値上がりが優勢だった。 個別では木徳神糧、ホリイフードサービス、トレードワークス、堀田丸正がストップ高。インタートレード、Ａｂａｌａｎｃｅ、Ｓｐｅｅｅは一時ストップ高と値を飛ばした。美樹工業、太洋基礎工業、錢高組、大盛工業、イチケンなど139銘柄は年初来高値を更新。ヤマノホー