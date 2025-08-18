米ニューヨーク市でレジオネラ症の感染が拡大し、症例数は１０１例に増えた/BSIP/UIG/Getty Images（ＣＮＮ）ニューヨーク市保健当局は、マンハッタンのセントラルハーレムで確認されたレジオネラ症の集団感染について、患者が１０１人に増え、このうち４人が死亡したと発表した。原因とみられるのは、大規模ビルの冷却設備に使われる冷却塔。内部の水の温度が高くなりすぎたり滞留したり適切な消毒が行われなかったりした場合、レ