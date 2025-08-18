NiziU（ニジュー）が8月16日、17日に開催された音楽フェス『SUMMER SONIC 2025』に出演。当日のメンバーの新ビジュアルが「神がかってる」と話題を集めている。 【写真】大阪＆東京での変化にも注目！NiziUの『サマソニ』スタイリング【動画】ステージの様子 他6投稿 ■NiziUがウエスタン衣装で『サマソニ』大阪に登場 NiziUは16日に大阪会場、17日に東京会場に登場。16日はアニマル柄がポイントとなった、ウ