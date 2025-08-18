18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ10842753.4 32810 ２. 日経Ｄインバ 1452521.08264 ３. 楽天Ｗブル8238 3.8 38870 ４. 日経ブル２734155.8 353.1