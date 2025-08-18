明日19日(火)以降、東北から九州を中心に広い範囲で晴れる見込みです。関東や東海、近畿などでは連日35℃以上の猛暑日が続く所が多いでしょう。8月下旬は北海道や東北は曇りや雨が続き、暑さはひと段落しますが、関東や東海は8月いっぱい猛暑は収まりそうになさそうです。19日(火)〜25日(月)の天気26日(火)は北海道は曇りや雨でしょう。東北から九州は晴れますが、関東を中心に一時的に雨が降りそうです。27日(水)は北海道と東北は