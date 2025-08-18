走行中の東海道新幹線「こだま」の車両床下から発煙したトラブルで、ＪＲ東海は１７日、モーターの出力を制御する床下の「主変換装置」に不具合があったと明らかにした。新大阪発静岡行き「こだま７６４号」（１６両）は１５日夜、米原―岐阜羽島間を走行中に発煙が確認されて岐阜羽島駅で停車、運転を取りやめた。同社によると、煙が出たのは９号車の床下からで、この車両の主変換装置に不具合が確認された。異常を検知した際