自身のルックスへのコンプレックスからメイクを研究し、別人のように変身する姿がSNSでは度々話題になる。ろるどーるさんが投稿したゴスロリ、ピエロ、ハーレークインと次々違う人物にメイクで変身する動画は、689万回再生を超える反響を呼んだ。一方で、HIMARIさんが投稿した半顔で左右異なる芸能人のメイクを施すモノマネメイク動画も、667万回再生され話題を集めた。メイクをはじめたきっかけやコンプレックスを乗り越えた方