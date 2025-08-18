優食は、今話題の低糖質・高たんぱく質な中華伝統食材「豆腐干」を世界の料理にアレンジした「豆腐干食堂」シリーズ第2弾として、2025年8月8日(金)より「揚げナスごろごろ本格四川麻婆麺」を販売。 優食「揚げナスごろごろ本格四川麻婆麺」 原材料名：大豆加工品(中国製造)、揚げ茄子、豚肉加工品、ねぎ、豆板醤、食用植物油脂、醤油、ラー油、アルロース(希少糖)、にんにくペースト、中華だし(食塩、食用油脂