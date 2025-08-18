日本サッカー界が生んだ不世出のストライカーで、８月10日に81歳で亡くなった釜本邦茂さんは1995年から2001年までの6年間（１期）、参院議員を務めた。政界を去ってから10年後、当時67歳だった釜本さんにサッカーの話だけではなく、政治について聞く機会があった。その中で明かされた出馬の経緯や出会いなど、印象深いエピソードを振り返った。 【写真】参院選で当選を決めた在りし日の釜本邦茂さん