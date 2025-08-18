運命的な出会いが名門校の大きな原動力になっている。【もっと読む】横浜・村田監督が3年前のパワハラ騒動を語る「選手が『気にしないで行きましょう』と…」17日の津田学園（三重）戦で5安打完封勝利を挙げた最速152キロ右腕の横浜・織田翔希（2年）。初戦の敦賀気比（福井）戦に続く2度目の完封劇で17年ぶりのベスト8進出に貢献した。この2年生エースに絶大な信頼を寄せているのが村田浩明監督（39）だ。同監督は試合後、