【モデルプレス＝2025/08/18】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第101話が、18日に放送された。再登場した2人に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「あんぱん」再登場話題のキャスト◆今田美桜ヒロイン朝ドラ「あんぱん」朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもな