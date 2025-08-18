オリオールズ・菅野智之投手の次回登板が、19日午後7時10分（日本時間20日午前8時10分）開始の敵地でのレッドソックス戦に決定した。球団が17日（同18日）に発表した。レ軍戦、敵地フェンウェイ・パークでの登板ともに初となる。菅野は前回登板の14日のマリナーズ戦で勝利投手となり、日本人投手では10人目となる「メジャー移籍1年目の2桁勝利」を達成。現在自身4連勝中で、中4日の登板で11勝目を狙う。