あなたは読めますか？突然ですが、「託つ」という漢字読めますか？小説や歌詞などで見かける言葉ですが、普段あまり使わないので読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かこつ」でした！「託つ」とは、「不平や不満を言うこと」や、「他に言いわけをすること」を意味します。「身の不運を託つ」「時代のせいに託つ」のように、何かを理由にして、自分の不満や愚痴を述べる際に使われる言葉です。「託」という