あなたは読めますか？突然ですが、「託ける」という漢字読めますか？日常会話では聞くものの、いざ漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ことづける」でした！「託ける」とは、人に何かを伝えることや、伝言を頼むことを意味します。直接会って話すのではなく、第三者を介して用件を伝える際に用いられます。「彼に伝言を託ける」「手紙を友人に託ける」のように使われます。また、同じ漢字