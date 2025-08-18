◇ベルギー1部第4節アントワープ 1―1 シャルルロワ（2025年8月17日ベルギー・シャルルロワ）ベルギー1部アントワープの日本代表DF綱島悠斗（24）が17日、先発したシャルルロワ戦で後半25分に交代となった。東京Vから加入後欧州デビュー戦となった10日の前節ルーベン戦でも後半10分に交代。地元メディアでは膝の負傷と伝えられていた。状態が懸念されている中、スタメン復帰を果たしたが、再び途中でピッチを退いた。セ