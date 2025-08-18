占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。運気はスローダウン。夏の疲れが出たり、お盆休み明けで調子が狂ったり、いつも通りにやっているつもりでも、成果が上がりにくいでしょう。そういうものだと割り切っていくのが一番です。でも、もし、今週、大事な用事があるなら、ギュッとパワーを凝縮してみて。優先順位を明確にして、集中していきましょう。おひ