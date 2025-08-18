お盆休み中に、ある東京都内の小劇場で連日「満員御礼」となっている舞台がある。演劇の名前は「5月35日」。存在しない奇妙な日付となっている。1989年6月4日に、中国北京で民主化を求める学生や市民に対し、軍が武力で鎮圧し、多くの死者を出した。いわゆる「六四・天安門事件」だ。中国政府は事件を「反革命暴乱」と位置づけ、事件に関する情報の統制を今も続けている。事件の6月4日を直接表現せずに、「5月35日」という実際