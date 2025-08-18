YouTuberのヒカルさんが、2025年8月13日に動画をアップ。5月に「交際0日婚」で電撃入籍を発表した、進撃のノアさんとの新婚旅行の様子を公開した。「ほんまに結婚したんやな」豪華ホテルで乾杯動画内で二人が向かったのは沖縄。空港から立ち食いラーメンを半分ずつ食べ、微笑ましい様子の二人。前日も知人の経営者を含めて夫婦で飲んでいたそうで、「（経営者たちは）今まではノアに対して気兼ねなく関われてたのに、背後にヒカル