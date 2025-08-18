今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ニコニコ登山祭】尾瀬沼に行ったよ！木道はいいね』というスマルさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ニコニコ登山祭参加動画です ギリギリになっちゃった 登山なんていつぶりだろう﻿﻿登山が久々だという投稿者のスマルさん。大清水から尾瀬沼へと向かいます。砂利道を1時間ほど歩いて登山口に到着しました。登山道沿いに流れる川の流れが