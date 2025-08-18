新潟市で、小学生を対象にした将棋大会が開かれました。 将棋日本シリーズ・JTプロ公式戦にあわせて開かれた『テーブルマークこども大会』。16日は約160人の小学生が参加しました。低学年と高学年の部門に分かれて将棋の腕を競いました。 ■参加した小学生 「他の人と対局するのが楽しみ。(Q.将棋の楽しいところは？)勝つところ。」 大会の公式キャラクター『あなぐまーと』も人気を集め