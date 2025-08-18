革のために動物を殺している？日産モータースポーツ&カスタマイズの『オーテック』主催による、革製品の社内勉強会が開催された。一部報道陣の参加も許されたので、その内容をお伝えする。キーワードは『お肉食べる？』だ。【画像】オーテックが開催した革製品勉強会と日産ノート・オーラのオーテック・スポーツスペック全12枚現在オーテックでは品質感向上や高級感演出のため、シートなどに用いるレザー開発を行っている。