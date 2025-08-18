女優の広瀬すず（27歳）が、8月16日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。あいみょんとの初めての食事で「私、なんか忘れられなくて。初対面のご飯で全てを赤裸々にしゃべる」と語った。プライベートでも親交のあるあいみょんが番組のゲストとして登場。広瀬すずとの初対面は紅白歌合戦の場で、あいみょんは珍しく人見知りしていたが、広瀬はその姿に「やっぱあいみょんってこんな感じなんだ