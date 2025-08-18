◆第４５回新潟２歳Ｓ・Ｇ３（８月２４日、新潟競馬場・芝１６００メートル）今年の皐月賞馬ミュージアムマイルの半妹、フェスティバルヒル（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）のデビュー戦は、直線で物見をしてふらつくなど幼さを見せたが、上がりはメンバー最速の３４秒５。兄譲りの末脚でしっかりと差し切るあたり、能力は相当に高い。８月１３日の１週前追い切りはコンビを組む石橋脩騎手＝美浦・フリー