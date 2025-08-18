◆米大リーグメッツ―マリナーズ（１７日・米ペンシルベニア州ウィリアムズポート＝ジャーニーバンクボールパーク）マリナーズのカル・ローリー捕手が１７日（日本時間１８日）、メッツ戦で２試合ぶりの４７号本塁打を放った。これで後半戦に入り出場２８試合で９本塁打を放って、一時右ヒジを痛めて負傷者リスト入りしてペースダウンした２位のジャッジ（ヤンキース）に再び８本差とした。捕手の年間最多本塁打記録は２０２