彼氏とケンカをしてしまったとき、早く仲直りしていつものように笑って話しがしたいものですよね。しかし女性の態度次第では男性が「謝る気」が失せてしまうこともあるようです。そこで今回はスゴレンの男性読者に聞いた「ケンカ後に『絶対に謝るもんか』と思う彼女の態度」を紹介します。【１】物に当たって壊したり、暴力的な行為で「怒り」をアピールしてくる「ヒステリックすぎて怖い」（２０代男性）など、攻撃的な態度に男性