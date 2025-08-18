「パラダイスを見つけました」──そんな言葉とともに、ハワイの地で微笑むスーパースターの写真が、突如広告から姿を消して1か月あまり。ドジャース・大谷翔平（31才）のセカンドハウスをめぐるトラブルが、法廷に持ち込まれた。 【写真】ハワイ地方裁判所に提出された大谷翔平と代理人への訴状。他、着工式での大谷翔平、真美子夫人、デコピンのスリーショットなども《被告ショウヘイ・オオタニ》 衝撃の訴状がハ