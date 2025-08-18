厳しい暑さが続く中、三重県松阪市を代表する豪商のひとつ旧・長谷川治郎兵衛家で、扇子やうちわなどを通して涼を感じさせる企画展が開かれています。長谷川家は、伊勢商人の中でもいち早く江戸に進出し、木綿問屋として財を成した豪商のひとつです。暑さをしのぐだけではなく、絵画や和歌などが描かれることで美術的な要素も併せ持つ扇子やうちわから涼を感じてもらおうと開かれたもので、長谷川家に残る資料48点が展示されていま