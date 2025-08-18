【新華社名古屋8月18日】加藤颯人さん（27）は2023年に中国江蘇省南京市の侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館を訪れた際、「和平（平和）」の2文字が刻まれた碑の前でひざまずき、日本軍による虐殺の犠牲者30万人に黙祷を捧げ、謝罪した。在名古屋中国総領事館が先日開催した「歴史を銘記し、共に未来へ）」中日平和友好交流会に出席した加藤さんは、当時の心境について「自分の国がこれほど残虐なことをしたことを知らなかった