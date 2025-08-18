15日で終戦から80年です。津市にある三重県護国神社では戦没者を追悼する慰霊祭、「英霊感謝祭」が営まれました。三重県護国神社には、先の大戦などで亡くなった6万300余りの英霊が祀られ、毎年、終戦の日に合わせて戦没者を追悼する英霊感謝祭が営まれています。終戦から80年を迎えた15日も子どもから高齢者まで参列者が集まり、正午に合わせて黙とうを捧げました。参列者は「先人のことを思うと今年は参列者が少ない。もっと来て