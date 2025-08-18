【ソウル＝小池和樹】米韓両軍は１８日、朝鮮半島有事を想定した定例の合同軍事演習「乙支（ウルチ）フリーダム・シールド（自由の盾）」を始めた。大規模演習は６月に韓国で李在明（イジェミョン）政権が発足して以降初めてで、２８日まで行われる。韓国軍からの参加規模は例年並みの約１万８０００人となる予定だが、約４０の野外機動訓練のうち半分程度は９月に延期される。韓国軍は猛暑などを理由に挙げたが、南北の対話再