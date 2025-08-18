米女子ゴルフの下部ツアー、ワイルドホース・レディース・クラシックは17日、オレゴン州ペンドルトンのワイルドホースGCで最終ラウンドが行われ、原英莉花が64をマークし、通算18アンダー、198で優勝した。主催者によると、原は初優勝。（共同）