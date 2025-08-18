熱中症警戒アラートが発表された三重県内は、17日も気温が上がり、各地で危険な暑さとなりました。各地の最高気温は伊賀市上野で36.0℃、桑名と鳥羽で35.7℃を、観測するなど各地で猛暑日となりました。18日も熱中症になりやすい危険な暑さになることが予想されるため、気象庁は、先程、三重県に「熱中症警戒アラート」を発表しました。ひきつづき、エアコンの適切な使用やこまめな水分塩分の補給など熱中症予防を心掛けてください