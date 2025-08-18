三重県伊勢市では、15日、慰霊や平和への祈りを込めた花火が打ち上げられました。花火の打ち上げは、幼いころに戦争を体験した元高校教師の橋本理市さんを中心に、地元の有志らが2022年から終戦の日に行なっています。今年はより多くの人に花火の音を届けようと、伊勢市の中心部にある伊勢工業高校のグラウンドが会場に選ばれ、戦争の終わりを告げる玉音放送が流れた正午に合わせ、慰霊や平和への思いが込められた花火15発が打ち上