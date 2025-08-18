BTSの弟グループ「CORTIS（コルティス）」が18日、ベールを脱ぐ。同日午後6時にデビュー曲「What You Want」を発表する。所属事務所ビッグヒットミュージックは過去、13年にBTS、19年にTOMORROW×TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）をデビューさせており、3番目に送り出す大物新人だ。韓国メディアのスターニュースは18日「ボーイズグループの名家と評されるビッグヒットミュージックは6年周期に新人を披露するという点で