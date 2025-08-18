人生をやり直せるとしたら、みなさんは今の旦那さんとまた結婚したいですか？「ママスタセレクト」と「ママスタコミュニティ」が実施したアンケート「ズバリ！生まれ変わっても旦那さんと結婚したい？」に、39,157人のママから回答が寄せられました。結婚、子育て、人生に対するママたちの本音が詰まった結果をご紹介します。夫婦関係やママたちの人生観が垣間見えるアンケート結果です。ママたちの回答は以下の通りです。その