夏の暑さに負けず、伊勢市津村町にある花開道のひまわりが間もなく見頃を迎えます。三重県伊勢市津村町の花開道のひまわりは、地域の人たちに四季折々の花を楽しんでもらおうと、地元の有志が休耕田を利用して毎年育てています。現在、広さ約1000平方メートルの畑でひまわりが五分咲きとなっています。今年は天候の影響で種をまく時期が遅れたため、例年より1カ月ほど遅い開花となりました。ひまわり畑の隣では、百日草も見頃を迎