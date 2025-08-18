夏の恒例イベント、ビーチバレー大会が17日、三重県津市の御殿場海岸で開かれ、日差しが降り注ぐ砂浜で熱戦が繰り広げられました。開会式では大会実行委員会の辻正敏会長が「小中学生も参加し、未来を見据えた大会になったことを嬉しく思う」と挨拶し、開会を宣言。続いて津市の前葉泰幸市長が「皆さんで楽しむ大会大いに楽しんでほしい」と呼びかけました。28回目を迎えた2025年の大会には、県内をはじめ東海や関西地域などから20