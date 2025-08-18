夏の甲子園、三重代表の津田学園が17日、神奈川代表の横浜とベスト8をかけた３回戦に臨みました。甲子園で春夏通じて初のベスト8を目指す津田学園。マウンドには初戦に完投したエースの桑山。初回、先頭バッターにヒットを打たれるも堅い守備で後続を打ち取ります。一方、横浜の先発は最速152キロの右腕・織田。今大会未だ無失点と安定したピッチングの織田を前に津田学園はランナーを出すことができません。試合が動いたのは3回表