瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降も晴れの天気が続きますが、午後は湿った空気や強い日差しの影響で、雷を伴い激しい雨の降る所があるでしょう。天気の急変や雨の降り方に注意してください。日中の最高気温は岡山、津山、高松で36度の見込みです。岡山県と香川県には熱中症警戒アラートが発表されています。暑い時間帯の外出は避けて、涼しい場所で過ごすようにしてください。 19日もおおむ