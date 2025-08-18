■夏祭りが秋まつりに!?今回は夏の風物詩が将来的になくなるのでは…？というお話です。子どもたちにとっても、毎年夏休みのお楽しみのひとつになっていた夏祭りが秋祭りに！ビックリしました。理由はやはり…暑さのせいで、役員も参加者も熱中症が心配という点で今年から夏祭りが秋祭りに変更されるとのこと…。夜になっても気温、下がりませんもんね…。ニュースでも毎日熱中症で運ばれた人や最高気温の話ばかりです。ついに保