メッツ・千賀滉大投手の次回登板が、20日午後6時45分（日本時間21日午前7時45分）開始の敵地でのナショナルズ戦に決まった。球団が17日（同18日）に発表した。メジャー3年目の千賀は今季、19試合に登板して7勝4敗、防御率2・35。中5日の登板で、6月12日のナ軍戦以来7試合ぶりの白星となる8勝目を狙う。