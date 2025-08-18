JR東海道線は、人が列車に接触するなどした影響で、8月18日午前11時現在、岡崎―共和駅間で運転を見合わせています。JR東海によりますと、東刈谷ー野田新町駅間で午前10時41分頃、人が列車に触車したということで、運転再開は、午後0時20分頃を見込んでいるということです。