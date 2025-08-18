俳優・磯村勇斗が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（毎週月曜後10：00）第6話が、きょう18日に放送される。今回キーマンとなる有島ルカ役の栄莉弥が、コメントを寄せた。【第6話カット多数】『青天を衝け』など大森美香ドラマ常連の池内万作が登場ドラマタイトルの略称は『ぼくほし』。独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用な主人公の白鳥健治（磯村）が、少子