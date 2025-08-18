道北では８月１７日、記録的な大雨に見舞われました。一時避難指示が出された豊富町では、建物への浸水被害も確認され、住民は片づけ作業に追われています。１７日に２４時間降水量が１０１ミリを記録した豊富町では、床上浸水の被害が３件確認され、住民は朝から片づけ作業に追われています。（浸水被害にあった住民）「川が流れているが、水位が下がらなかったから全部こっち来ちゃって。カーペットや畳はだめだね」１７日