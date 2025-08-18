8月16日 投稿 中央町戦術工芸は8月16日、ゲーム機実機パーツを使用した名刺ケース試作機の画像をXにて公開した。 中央町戦術工芸は、テクノロジーとキャラクターデザインをベースにし、アクリル樹脂を用いたアクセサリーを開発するデザインチーム。独自の加工技術で「誰も見たことのないスタイル」を提案している。 今回Xにて公開されたのは、ゲ