ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月18日（月）〜8月24日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【水瓶座（みずがめ座）】今週は、真面目な気持ちで行動していると、嬉しい出来事が起こる予感。深い知識を得るために、自分より詳しい人から習う