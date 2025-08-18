8月7日配信の「J:COM公式YouTubeチャンネル」に、ドラマ大好き芸人が集う「よしもとドラマ部」のメンバーとして、フルーツポンチ・村上健志さんが出演。バカリズムの脚本作品について熱く語っていました。バカリズム作品の雑談の会話劇に出てくる「あるある」について、村上さんは、「ホント（俳優さんが）自然にしゃべられてて笑っちゃうけど、聞いてたら、あるある、こういう会話って思うけど、実はギリギリセンスのいい面白