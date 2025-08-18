沖縄の南にある熱帯低気圧が、今夜にも台風に発達する予想です。台風に変わると予想される熱帯低気圧は、19日(火)に沖縄へ接近したあと、東シナ海をゆっくりと北上する見通しです。予報円がまだ大きく、進路が定まっていないため、今後の情報にご注意ください。新たな「台風」発生へ熱帯低気圧が、沖縄の南をゆっくりと北北東へ進んでいます。気象庁はこの熱帯低気圧が今後12時間以内(今夜まで)に台風へ発達する見込みと発表しまし