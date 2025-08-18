8月15日、歌手の中尾ミエ（79）が東京・有楽町よみうりホールで行われたTOKYO MX『5時に夢中！』放送5000回記念の公開生放送に出演。金曜レギュラーのミッツ・マングローブ（50）とともに、デビュー曲「可愛いベイビー」を披露した。中尾は16歳でのデビューから63年を経て、この日が初めての「カラオケ歌唱」だったという。会場からは驚きの声が上がった。同番組は2005年4月、読売会館内のビックカメラ有楽町店1階サテライトスタジ